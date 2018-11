Cea mai mare oferta primita de Becali pana acum pentru Gnohere! "Bizonul" poate pleca in iarna, daca FCSB aduce alt atacant!

Gigi Becali a recunoscut ca este dispus sa il vanda pe Harlem Gnohere in urmatoarea pauza competitionala, insa o va face doar daca aduce un inlocuitor pe masura.

Becali i-a fixat un pret imens lui Gnohere, dar este dispus sa negocieze. De la 7 milioane de euro, cat cere Becali la nivel declarativ, pretul atacantului francez poate scadea la jumatate. In acest moment, Gnohere este dorit in zona Golfului Persic.

Pe numele lui Gnohere a mai venit in trecut o oferta de aproximativ 2 milioane de euro, insa patronul FCSB a spus "pas". El a declarat ulterior ca il tine pe Gnohere pentru a-i aduce titlul si o calificare in Europa, implicit si mai multi bani decat ofereau arabii in acel moment.

Potrivit publicatiei Fanatik, un club din Arabia Saudita a decis sa pluseze la oferta. Al Nasr Riad ar fi dispusa in acest moment sa plateasca pana la 2.8 milioane pentru "Bizonul" luat cu doar 250.000 euro de la Dinamo.

Suma propusa ramane cu mult mai mica decat cea de 7 milioane euro, ceruta de Becali, insa ea este una destul de importanta pentru un fotbalist care a atins deja varsta de 30 de ani.