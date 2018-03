Dica, inlocuit de Rednic la FCSB? Anuntul facut de Gigi Becali in direct despre viitorul antrenorului

Gigi Becali a vorbit despre venirea lui Rednic la FCSB.

Gazeta Sporturilor scrie azi ca Gigi Becali vrea sa-l aduca pe Mircea Rednic in locul lui Dica la FCSB. Asta chiar daca Dica va reusi sa castige titlul. Becali spune ca antrenorul ramane la FCSB daca devine campion, iar in acest final de sezon nu se pune problema schimbarii.



"Niciodata in viata mea, nu am mai vorbit cu Rednic de 15 ani. Niciun cuvant, nici buna ziua, nici nu vreau sa vorbesc. Trebuie sa avem putin respect fata de Dica.

Chiar daca ma comport cum ma comport. Si cateodata ma mai bag. Dar am un antrenor. Astea sunt tampenii.

Trebuie sa avem mai mult respect fata de Dica si sa nu vorbim de un posibil inlocuitor.

Trebuie sa existe clauza? Am zis eu. Daca ia titlul, Dica ramane. Am spus si o spun si acum", a spus Gigi Becali la Ora exacta in sport.