Becali i-a stabilit soarta lui Vlad: "Am avut oferta de 10 milioane pentru el!" Ce se intampla si cu Stancioiu

Gigi Becali a anuntat situatia portarilor de la FCSB.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Dupa ce l-a vandut pe Nita la Sparta, FCSB a mizat pe tanarul Vlad, insa acesta a dezamagit. Becali l-a legitimat de urgenta pe Cristi Balgradean, portar cu experienta ce a devenit noul titular al echipei lui Dica.

In aceste conditii, vlad se temea ca nu mai are viitor la FCSB, insa Becali anunta exact opusul. Portarul adus de la Craiova ramane in lot si va primi noi sanse in sezonul urmator.



"Nu il dau in vara! Nici imprumut! O sa se antreneze cu echipa si va juca, pentru ca va avea mai multa experienta! Se va lupta pentru postul de titular! Acum, in play-off, este miza prea mare si presiunea rezultatelor ridicata si nu putem risca", a declarat Becali, potrivit Fanatik.

Becali spune ca putea obtine 10 milioane de euro de pe urma lui Vlad.

"Am avut pentru Vlad o oferta de 10 milioane. Voiau sa imi dea un milion acum si inca 9 daca vor sa-l ia. Plus alti 50.000 de euro la fiecare meci in care era titular. Daca juca 10 meciuri mai luam 500.000.

Cu un milion il rezervau, in rest voiau sa il incerce. In termen de 2 ani urmau sa dea inca 9 milioane de euro. Am refuzat! Nu spun clubul ca poate nu le convine alora", spunea Becali.

Potrivit sursei citate, FCSB nu i-a propus prelungirea contractului lui Eduard Stancioiu, ajuns la 37 de ani. Acesta a aparat putin la FCSB si are sanse mari sa plece in vara.

FCSB il mai are sub contract si pe tanarul Toma Niga, trimis imprumut la Hermannstadt dupa venirea lui Balgradean.