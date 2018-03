Anunt BOMBA la FCSB! Mircea Rednic in locul lui Nicolae Dica din vara? Planul lui Gigi Becali

Nicolae Dica nu este sigur de postul lui de la FCSB chiar daca va castiga titlul!

Mircea Rednic si Marius Sumudica sunt variantele la care se gandeste Gigi Becali pentru urmatorul sezon. Patronul Stelei a facut deja prima mutare: "Gigi s-a laudat de fata cu toata lumea ca a vorbit cu Mircea Rednic si ca asteapta un raspuns de la el. <L-am sunat pe Rednic si mi-a zis ca se gandeste daca vine la Steaua> ne-a spus Gigi din senin in momentul in care discutam despre fotbal" poveste o sursa din cadrul clubului conform Gazeta Sporturilor.

"Nu vreau sa vorbesc cu presa, nu dau niciun fel de interviu. Nu pot sa comentez mai multe. Va multumesc pentru intelegere" a fost raspunsul evaziv al lui Rednic, cel care in trecut nu parea sa ia in calcul varianta venirii la Steaua.

Rednic este liber de contract dupa despartirea de Mouscron - el a castigat 2 titluri in Liga 1, cu Rapid in 2003 si cu Dinamo in 2007! In ceea ce il priveste pe Nicolae Dica, acestuia ii expira contractul in vara iar Gigi Becali ia in considerare variantele Sumudica si Rednic chiar daca Dica ar aduce titlul.