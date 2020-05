Dezvaluiri SCANDALOASE! Un fost jucator de la FCSB recunoaste ca s-a dopat: "Am facut injectii in vena"

Actualul jucator de la Academica Clinceni, Paul Parvulescu, a recunoscut ca s-a dopat in Romania.

El a precizat ca nu a facut acest lucru pe vremea cand juca pentru gruparea din Ghencea si nu a dorit sa dezvaluie nici numele clubului unde incalcat regulile.

"Nu pot sa spun unde am facut, pentru ca as pune doctorul de-acolo intr-o situatie delicata. Eu n-am facut insuflatii rectale, ci injectii în vena. Nu e ceva wow, iar din punctul de vedere al sanatatii e ok. Dar e doping, da", a declarat fotbalistul pentru gsp.ro

In trecut FCSB a fost acuzata ca a cumparat un aparat care ajuta la controlarea si imbunatatirea sangelui, practica care este interzisa.