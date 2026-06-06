Antrenorul i-a preluat pe sibieni în decembrie 2025, cu un obiectiv clar trasat: să păstreze Hermannstadt pe prima scenă fotbalistică din România. A ratat însă obiectivul, după ce a pierdut barajul cu FC Voluntari pentru un loc în Superliga României.

În tur, Hermannstadt a câștigat cu 3-2, dar în retur, ilfovenii s-au impus cu 3-0 și au obținut, în acest sens, accederea în prima ligă de fotbal a României

Dorinel Munteanu revine: ”Luni merg acolo pentru discuțiile finale”

S-a scris recent faptul că Dorinel Munteanu a bătut palma cu cei de la CSM Reșița, club care a încheiat pe locul 3 în Grupa B din play-out-ul ligii secunde cu 40 de puncte.

Tehnicianul a confirmat acum negocierile și a evidențiat că va merge luni la Reșița ca să poarte discuțiile finale cu conducerea. Munteanu vrea să facă un proiect serios la echipa bănățeană, la fel cum au decurs lucrurile și la Oțelul Galați, căreia i-a adus titlul în 2011.

”Cunosc oamenii de acolo, de la Reșița. Dar nu asta e important, ci ceea ce facem din punct de vedere profesional. Proiectul pentru reșițeni este unul important, dacă mă apuc de el, atunci trebuie să-l duc la bun sfârșit. Trebuie să aduc oamenii la stadion, așa cum a fost și la Galați, acesta este unul dintre obiectivele mele.

Luni urmează să merg acolo pentru discuțiile finale, să spunem așa. Am vorbit telefonic până acum. Trebuie să se stabilească și conducerea clubului, pentru că, ați văzut, Cristi Bobar a plecat”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit Digi Sport.

Munteanu, un CV al contrastelor

Dorinel Munteanu are ca antrenor profesionist un CV al contrastelor. Pe de o parte, „Neamțul” a câștigat campionatul și Supercupa României în 2011 cu Oțelul Galați.

Pe de altă parte, Munteanu a înregistrat patru retrogradări din rolul de tehnician principal: FC Argeș (2007), Concordia Chiajna (2019), Sepsi (2025) și Hermannstadt (2026).