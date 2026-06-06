În spatele performanței reușite de Universitatea Craiova, se află și implicarea lui Mihai Rotaru, omul cu bani din fruntea clubului.

Omul de afaceri a vorbit despre activitatea sa sportivă din tinerețe și despre disciplinele pe care le-a practicat înainte de a intra în lumea businessului.

Ce sporturi a practicat Mihai Rotaru în tinerețe: „Am câștigat și o cupă”

Mihai Rotaru a jucat fotbal la nivel de juniori în București, la echipele Viscofil și Ascensorul. Evolua pe postul de fundaș dreapta și a rămas în această zonă a terenului în perioada de formare.

Pe lângă fotbal, Rotaru a practicat și rugby, unde juca pe postul de extremă dreapta (aripă pe grămadă). În această disciplină a reușit să câștige și un trofeu la nivel juvenil.

„Am câștigat o cupă la rugby, când eram junior, cadet, la 17 ani. O Cupă a Litoralului. Nu putem spune că am fost campion, dar eram ok”, a povestit acesta la Fanatik.

„U” Craiova își ia adio de la Silviu Lung Jr.

Clubul din Bănie a anunțat despărțirea de Silviu Lung Jr., ajuns la 37 de ani, jucător crescut în Craiova și revenit în alb-albastru în 2024. Portarul a bifat 12 meciuri în ultimul sezon.

"Mulțumim, Silviu Lung Jr.! Contractul dintre Universitatea Craiova și Silviu Lung Jr. a ajuns la final, iar drumurile noastre se despart aici.

A revenit în Cetatea Băniei pentru a îmbrăca tricoul clubului pe care l-a iubit dintotdeauna și își încheie aventura în alb-albastru din postura de câștigător al eventului.

Mulțumim pentru modul în care ai apărat mereu blazonul Științei, Silviu! Vei rămâne mereu parte din familia alb-albastră!", a transmis clubul din Bănie.

Lung Jr. a avut o carieră cu mai multe etape importante. A evoluat în România la Universitatea Craiova, Astra Giurgiu și Poli Iași, dar și în străinătate, la Kayserispor și Al-Raed.

Portarul rămâne liber de contract, iar cota sa de piață este de aproximativ 100.000 de euro, potrivit Transfermarkt.