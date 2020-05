La FCSB se joaca dupa cum canta PATRONUL! :)  Clauza EXTRATERESTRA pe care antrenorii ros-albastrilor o au in contract 

Un fost antrenor al ros-albastrilor a povestit ce s-a intamplat in perioada petrecuta pe banca echipei.

Bogdan Andone a inceput ca secund al lui Mihai Teja la FCSB, insa a preluat postul de antrenor principal odata cu plecarea acestuia. Antrenorul de 45 de ani a rezistat doar 7 meciuri pe banca ros-albastrilor, alegand sa demisioneze ulterior.

Intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, Bogdan Andone a explicat de ce a acceptat sa semneze cu echipa lui Gigi Becali si a dezvaluit o clauza inedita pe care o avea in contract, unde era mentionat ca "trebuie sa conlucreze cu conducerea clubului si cu toti factorii implicati in procesul de pregatire al echipei".

"Nu stiam si nu credeam ca implicarea patronului e atat de mare. Chiar daca fusesem in perioada cu Mihai Stoica acolo, el tot timpul avea discutii private cu domnul Becali. Nu discuta in prezenta staff-ului. Nu stiam exact de implicarea patronului. Credeam cu convingere ca prin discutii ambiabile si explicatii logice putem avea o colaborare.

Nu, nu mi-a parut absolut delco rau ca am decis sa plec. Decizia a fost luata dupa meciul cu Botosani, nu dupa cel cu Alashkert. Cand Balasa a fost scos in repriza a doua, am zis ca e prea mult si nu se mai poate sub nicio forma. Chiar si cand Steaua a avut acea serie de rezultate pozitive, nu mi-a parut rau ca am plecat.

Nu puteam sa ii privesc pe jucatori in ochi. Le-am spus de la inceput cand am vazut cum sunt lucrurile: 'Eu incerc sa schimb putin situatia, sa fac lucrurile asa cum trebuie. Sa joace cei care merita'", a declarat Bogdan Andone pentru Gazeta Sporturilor.