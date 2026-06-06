La doar o zi după despărțirea de antrenorul Zeljko Kopic, clubul alb-roșu se desparte și de Valentin Țicu.

Fundașul stânga în vârstă de 25 de ani a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după ce conducerea a decis să nu activeze opțiunea de prelungire a contractului.

Țicu pleacă de la Dinamo: „A venit momentul să îmi iau rămas bun!”

"A venit momentul să-mi iau rămas-bun de la Dinamo! Vreau să mulțumesc clubului, staff-ului, colegilor și tuturor celor ce au avut încredere în mine, cu atât mai mult că am ajuns aici după o accidentare, într-un moment dificil al carierei mele! Faptul ca am avut șansa să îmbrac acest tricou, va rămâne mereu special pentru mine!

După perioada dificilă, am muncit și mai mult pentru a reveni la cel mai bun nivel al meu și sunt convins că eram 100% pregătit să răsplătesc pe deplin încrederea acordată!

Plec recunoscător pentru oamenii pe care i-am cunoscut și pentru tot ce am trăit! Dar fotbalul merge înainte, iar eu sunt pregătit și extra motivat pentru ce urmează.

Va mulțumesc pentru tot si va doresc mult succes in continuare!", a scris Valentin Țicu pe rețelele de socializare.

Țicu a semnat cu Dinamo în iarna acestui an. Fostul jucător al Petrolul a lipsit 555 de zile din cauza unei rupturi de ligament încrucișat și a unei leziuni de menisc la genunchiul stâng, urmate de complicații medicale.

În cele șase luni petrecute în Ștefan cel Mare, Valentin Țicu a bifat opt meciuri și 203 minute pentru Dinamo, fără să marcheze sau să ofere pase decisive.