FCSB, aproape de un transfer SPECTACULOS! Mutarea care ii rezolva principala problema lui Vintila: "Va trebui sa faca o schimbare radicala"

FCSB poate face un nou transfer cu care isi poate acoperi unul dintre cele mai descoperite posturi din primul 11.

Presa din Cehia anunta ca Florin Nita (32 de ani) este la un pas sa se desparta de Sparta Praga.

Portarul a mai evoluat la FCSB in perioada 2013 - 2018 si ar putea fi protagonistul unei reveniri, anunta sportyzive.cz.

Dupa ce Balgradean a semnat cu CFR Cluj, antrenorul Bogdan Vintila a ramas doar in baza tinerilor Andrei Vlad (21 de ani) si Toma Niga (22 de ani) si niciunul dintre ei nu a aparat constant in ultimul timp. Revenirea lui Nita la FCSB ar putea insemna asigurarea postului de titluar in poarta ros-albastrilor:

"Cand a venit la Sparta Praga in 2018, urma sa devina numarul unu la club datorita experientei sale.

Acest lucru s-a si intamplat pentru o perioada, dar portarul a pierdut treptat echipa, fiind inlocuit de Milan Hec. Rezultatul este ca din 2019 el nu a mai jucat intr-un meci oficial si, prin urmare, incep sa apara speculatii ca ar putea sa isi schimbe tricoul curand. Nita nu vrea sa lustruiasca banca pana la sfarsitul carierei si va trebui sa faca o schimbare radicala. Exista posibilitatea unei reveniri in tara, se spune ca Steaua Bucuresti a manifestat interes", au scris cehii de la sportyzive.cz.

"Daca Steaua il va dori, cred ca are toate sansele sa se intoarca"

Nicolae Stanciu, fost coleg cu Nita la Sparta Praga si actual jucator al Slaviei, tine legatura in continuare cu portarul si spunea la inceputul lunii aprilie ca a purtat o discutie cu el pe tema revenirii la FCSB:

"Am vorbit cu Nita pe tema revenirii la FCSB si el iubeste foarte mult clubul. Cred ca si-ar dori sa isi incheie cariera la Steaua sau sa se intoarca acasa, dar nu stiu ce va fi. Mai are un an de contract aici si in ultima perioada Sparta nu s-a comportat asa bine cu el. Daca Steaua il va dori, cred ca are toate sansele sa revina", spunea Nicolae Stanciu.