Gigi Becali a făcut anunțul despre fotbalistul pe care l-a vrut la FCSB: ”900.000 de € la semnătură”

Kennedy Boateng, cotat la 1,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, a intrat în iarnă în ultimele șase luni de contract cu Dinamo și nu și-a mai prelungit înțelegerea cu gruparea din ”Ștefan cel Mare”.

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a dezvăluit că a discutat cu impresarul fotbalistului din Togo, i-a făcut o ofertă, dar în cele din urmă Boateng va merge în altă parte.

Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit că Boateng s-a înțeles cu un club care i-a oferit 900.000 de euro la semnătură

”Cu Dinamo nici nu mai discut nimic. Pentru Boateng nu trebuia să discut cu ei. Nu am avut nicio treabă cu Boateng. A spus impresarul că merge oriunde, am vorbit cu el, am făcut o ofertă.

A zis că dă răspunsul în trei zile, apoi a spus că a semnat pentru 900.000 de euro la semnătură”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

Boateng a jucat pentru Dinamo din vara lui 2024. El a bifat în ”Ștefan cel Mare” 74 de apariții, și-a trecut în cont opt reușite și, pe deasupra, a oferit două pase decisive.

Togolezul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Lustenau, Santa Clara, SV Ried și LASK. Kennedy Boateng evoluează pe postul de fundaș central și măsoară 1,91 m.