Gregory Tade, fost atacant al FCSB, a vorbit deschis despre perioada petrecută în vestiarul roș-albaștrilor și a făcut o dezvăluire care reaprinde un subiect sensibil în fotbalul românesc: implicarea lui Gigi Becali în deciziile echipei.



Ajuns în Liga 1 în 2013, la CFR Cluj, după experiența din Scoția, Tade a avut un sezon de excepție în Gruia. În ediția 2014/2015 a marcat 18 goluri, a devenit golgheterul campionatului și a fost transferat la FCSB pentru 500.000 de euro. La București, însă, lucrurile nu au funcționat așa cum se aștepta.



Gregory Tade: „Echipa mergea ca unsă când era Gigi la închisoare”



Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, francezul susține că, în perioada în care Gigi Becali era în detenție, echipa funcționa mult mai bine, pentru că antrenorul avea control total asupra vestiarului, fără intervenții din exterior.



Mai mult, Tade afirmă că patronul campioanei României s-a implicat și încă se implică direct în deciziile tactice și în politica de transferuri.



„Îți amintești când era Gigi la închisoare? A fost vreo doi ani. Echipa mergea ca unsă! Au câștigat tot ce se putea. Oare de ce?”, a spus, printre altele, Tade pentru Sport.ro.



La FCSB, atacantul francez a bifat 37 de meciuri, a marcat șapte goluri și a oferit cinci pase decisive, fiind îndepărtat după un singur sezon. Ulterior, a evoluat în Qatar și Israel, iar în 2019 a revenit în România, la Dinamo, fără să apuce să joace vreun minut.



Gigi Becali a fost încarcerat în mai 2013, fiind condamnat definitiv la trei ani de detenție în dosarul schimbului de terenuri cu MApN, pedeapsă contopită ulterior cu cea din dosarul „Valiza”. Patronul FCSB a executat aproximativ doi ani de închisoare și a fost eliberat condiționat în 2015.

