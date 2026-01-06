Andrea Compagno e regretat și acum de suporterii FCSB-ului însă, în mod cert, atacantul italian n-are niciun regret după plecarea din țară. Din contră! De când a părăsit fotbalul românesc, lui Compagno i-a mers de la excelent în sus.

Mai întâi, a fost transferul la Tianjin Jinmen Tiger (China), unde Compagno a avut o ședere excelentă de un sezon: 29 de meciuri, 19 goluri. Datorită acestui bilanț, Andrea a făcut încă un pas înainte, semnând cu Jeonbuk Hyundai (Coreea de Sud), la începutul anului 2025. Iar la formația din K-League, Compagno a avut cel mai bun sezon din carieră de până acum! Din toate punctele de vedere, mai ales când vedem ce au scris jurnaliștii din Asia despre vârful italian.

Andrea Compagno, contract de 770,000 de euro în Coreea de Sud

În primul rând, din punct de vedere strict sportiv, Compagno a realizat eventul, în ultimul sezon din Coreea de Sud. El a cucerit titlul și cupa cu Jeonbuk, având o contribuție uriașă la aceste rezultate: 33 de meciuri, 18 goluri.

Din păcate, acest sezon excelent a fost „umbrit“ de accidentarea gravă pe care a suferit-o Andrea, în meciul care a făcut Jeonbuk campioană în K-League. Drept urmare, italianul a ajuns într-o situație neplăcută, după cum Sport.ro a explicat aici.

Și, totuși, cât timp va sta pe tușă, Compagno va avea măcar satisfacția unui venit foarte mare! Pentru că, potrivit presei din Coreea de Sud, italianul a fost printre cel mai bine plătiți străini din K-League, în ultima stagiune! La Jeonbuk, Andrea are un contract de 770,000 de euro pe sezon. Pe deplin meritat, după cum au notat jurnaliștii locali.

„Jeonbuk a făcut niște investiții foarte inspirate pentru sezonul 2025. Drept urmare, echipa a câștigat titlul după patru ani. La această performanță, au avut o contribuție majoră cel mai bine plătiți jucători din lot. În frunte cu Seung-woo Lee, Park Jin-seob și starul italian, Compagno. Primii doi au avut contracte de câte 720,000 de euro, în timp ce italianul a primit și mai mult, 770,000 de euro. Bani cheltuiți <<cu cap>> de club, după cum au arătat rezultatele“, a notat presa din Coreea de Sud.

De amintit că, în perioada petrecută la FCSB, Compagno avea un salariu lunar de 15,000 de euro. Ceea ce înseamnă că a câștigat 180,000 de euro pe an la campioana României.

