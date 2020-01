BREAKING NEWS: "Nici nu-mi pot imagina ce ar insemna sa reprezint culorile Craiovei". Edi Iordanescu a dezvaluit unde va antrena

Antrenorul Mediasului a luat decizia.

Dupa ce in ultimele zile s-a speculat faptul ca Iordanescu va fi noul antrenor al Craiovei, tehnicianul a tinut sa faca precizari si sa lamureasca situatia: va ramane la Medias.

Acesta spune ca deocamdata este sub contract cu Gaz Metan Medias, iar datoria morala fata de fotbalisti si suporteri nu-l lasa sa paraseasca echipa, chiar daca recunoaste ca Universitatea Craiova este un vis pentru orice antrenor si nu exclude sa mearga in Banie in viitor.

"Sunt legat contractual, dar si sentimental de Gaz Metan si de Medias. Sunt dator moral baietilor sa duc la capat munca si lupta alaturi de ei. Sunt dator suporterilor care au crezut in noi si ne-au sustinut joc de joc, sunt dator conducerii care de cand am venit mi-a dat putere de decizie totala si neconditionata la nivelul echipei. In concluzie, merg mai departe pe drumul pe care sunt.

Craiova nu mai este de mult doar o echipa. Este un fenomen, o stare de spirit. Orice antrenor roman cred ca si-ar dori ca intr-o zi sa aiba posibilitatea sa antreneze Craiova, iar eu nu fac exceptie! Cred ca la Craiova se pot face lucruri deosebite, iar catalizatorul principal il reprezinta publicul si iubirea lui extrema pentru echipa si culori. Am fost in mai multe momente ca si adversar al Craiovei si am trait un sentiment unic. Nici nu imi pot imagina ce ar insemna sa reprezint culorile Craiovei... Un titlu cu Craiova inseamna ca ti-ai asigurat iubire pt eternitate. Poate intr-o zi", a adaugat antrenorul.

Totodata, Iordanescu spune ca are o relatie buna cu Rotaru, patronul Craiovei, si a tinut sa-i multumeasca pentru interesul profesional aratat de-a lungul timpului.