"Nu mai vazusem avion decat in filme!" Edi Iordanescu, noi dezvaluiri despre situatia financiara de la Gaz Metan

FCSB s-a impus in fata celor de la Gaz Metan cu 2-0. In prima repriza Gaz Metan a oferit o reactie buna si s-a batut de la egal la egal cu FCSB. In repriza secunda, mediesenii au scazut ritmul si FCSB a marcat prin Coman (66') si Man (79').

Edi Iordanescu a acuzat programul foarte incarcat si problemele de lot care au dus la o repriza secunda mai slaba:

"Nu a fost drept ce s-a intamplat cu programul. Am jucat 3 meciuri in 7 zile. Impotriva FCSB-ului daca nu poti sa alergi, sa ai agresivitate este greu sa scoti ceva. Am venit cu multe absente, in primul rand Olaru. Dumitru, suspendat. Velisar am reusit sa il recuperam azi dimineata. Cu toate astea am facut un joc bun. In prima repriza am avut situatii, am avut bara, am fost echipa care putea sa deschida scorul. FCSB a avut o singur situatie in prima repriza. Daca marcam, altfel gestionam repriza a doua. In repriza asecunda am pierdut intensitatea, nu am mai putut sa acoperim bine anumite spatii. S-a vazut calitatea individuala. Noi suntem naivi, dupa Astra cand am dominat total jocul, acum venim si pierdem un joc in asa fel. In fotbal trebuie sa ai si smecherie, pe care noi nu o aavem.

Mai sunt 2 jocuri si avem si noi o saptamana sa ne recuperam. Am venit aici intr-un picior. M-a deranjat usurinta cu care s-au dat cartonase galbene, nu suntem noi o echipa atat de agresiva. Avem iar 2 jucatori suspendati pentru urmatorul joc. Cand ai galben si il iei atat de usor ti-e frica sa mai pui piciorul la minge. Mergem pana la capat, mai avem 2 etape. Avem probleme de lot, suntem un lot restrans, sunt eu nebunul clubului care trage de obiectiv si incercam sa ducem lupta pana la capat.

Trebuie sa platim datoriile, l-am vandut pe Olaru, l-am vandut pe Cretu si ne apucam din nou de calcule. Multumesc conducerii ca au reusit sa scoata clubul din situatia financiara. Am gasit bilete de avion la discount sa mergem la Iasi, nu mai vazusem avion decat in filme. Daca bugetul ne permite in iarna sa ne mai completam e bine, daca nu asta e.

Ce nivel calitativ avea Mediasul sezonul trecut in play-out. Aveam o echipa cu foarte multa calitate, la fel si acum, eu i-am adus pe toti cu mici exceptii. Problema e ca bugetul este restrans. Eu imi doresc sa putem sa ne ridicam putin plafonul, ce pot sa fac. Mai inca sase luni de contract si imi doresc sa il duc la capat. Noi fata de FCSB am avut in perioada asta jucatori care i-am adunat in plin campionat. FCSB are omogenitate si bravo lor, eu le tin pumnii sa faca rezultate", a spus Edi Iordanescu.