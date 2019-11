FRF a gasit selectioner si pentru nationala de tineret! Cine ii ia locul lui Radoi la U21: Edi Iordanescu a refuzat deja

Mirel Radoi are cele mai mari sanse de a fi numit viitorul selectioner al Romaniei.

Radoi a fost singura propunere a Comisiei Tehnice a FRF in cadrul sedintei care a avut loc astazi la Casa Fotbalului. Maine, propunerea va fi analizata si votata in cadrul Comitetului Executiv al FRF.

Potrivit GazeteiSporturilor, FRF are pregatita si varianta pentru postul de selectioner la nationala de tineret. Marius Maldarasanu, actual antrenor la Metaloglobus, este propunerea pentru nationala Under 21. Oficialii FRF l-au luat in calcul si Edi Iordanescu, dar antrenorul de la Gaz Metan a refuzat propunerea.

Daca va fi numit in functia de selectioner, Mirel Radoi are si o conditie. Nu este una de natura financiara, ci una in plan sportiv: Radoi vrea sa fie lasat sa conduca nationala olimpica la Jocurile Olimpice din vara viitoare.