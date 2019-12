Edi Iordanescu este dorit la nationala U21: "Este prima optiune a federatiei." Cum a reactionat presedintele Gaz Metanului

Edi Iordanescu a spus dupa partida cu FCSB ca mai are sase luni de contract cu Gaz Metan si isi doreste sa le termine cu bine.

La Ora Exacta in Sport, jurnalistul Florin Gongu a dezvaluit ca Edi Iordanescu ar putea pleca de la Gaz Metan inca din iarna asta. Pentru serviciile antrenorului fiind interesati chiar cei de la federatie, pentru postul nationalei U21. Initial s-a spus ca Mutu ar fi prima varianta pentru nationala de tineret, dar se pare ca Edi Iordanescu i-a luat fata.

"Cred ca din iarna pleaca, pentru ca echipa nationala de tineret a ramas fara antrenor si din cate stiu Iordanescu ar fi prima optiune a federalilor", a spus Florin Gongu.

Invitat in emisiune, presedintele celor de la Gaz Metan, Ioan Marginean a negat aceste speculatii spunand ca Edi va ramane la Gaz Metan

"Nu pleaca domnule Iordanescu. Nu poate pleca. Unu la mana, are un contract. Eu refuz sa spun asa ceva pentru ca e mare pacat. Edi Iordanescu tine postul de la A la Z. El face tot in atributiile lui si bune si rele. Nimeni nu il trage de maneca la Gaz Metan. Puteti sa il intrebati ca are mana libera. Si-a exprimat nemultumirea, e normal sa vrea mai mult. Ce om de pe pamant nu vrea mai mult. Acest antrenor isi aloca majoritatea timpului pentru fotbal. A renuntat la familie, la viata de zi cu zi, nici macar tenis de picior nu mai joaca", a spus Ioan Marginean.