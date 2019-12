Edi Iordanescu, multumit de prestatia echipei: "A fost o provocare sa ii tin cu mintea aici!" Ce spune despre sansele Gazului sa ajunga in play-off

Gaz Metan s-a impus cu Viitorul si a trecut pe locul 5 in clasamentul Ligii 1, devansand echipa lui Gica Hagi. Dupa meci, Edi Iordanescu s-a declarat multumit de prestatia echipei si a vorbit despre obiectivele de viitor.

"A fost extrem de greu, miza a fost incredibila, iti afecteaza intreg sezonul. Una e sa fii in play-off, sa atragi bani, jucatori, alta e sa fii in play-out. E victoria baietilor, m-au facut mandru, e o victorie muncita, meritata. Ne-am impartit momentele, dar ocaziile tot de partea noastra a fost. 3 puncte incredibile, importante, daca am avut putina teama a fost legata de defensiva, ati vazut cum a aratat terenul.

Multumesc conducerii, ca a fost aproape, publicului, ca au fost alaturi de noi. Nu as vrea sa fac o comparatie, dar am fost extrem de determinati si motivati, conectati la miza jocului. A fost o provocare sa ii tin cu mintea aici, avem jucatori straini, care sunt departe de casa.

Anul trecut am produs cea mai buna performanta, castigand play-out-ul, anul asta ne-am depasit limitele si nu am coborat mai jos de locul 6.

Exista o portita pentru cupele europene, trebuie luat pas cu pas, avem jocuri extrem de dificile in continuare, avem nevoie de puncte. Inchidem un an extraordinar, din punct de vedere profesional, extrem de greu, lumea stie cat de greu ne-am descurcat", a declarat Edi Iordanescu la finalul meciului.