"Pe presedinte l-am certat pe unde l-am prins!" Edi Iordanescu este inca nemultumit de situatia de la Gaz Metan! "Nu toate promisiunile au fost duse la capat"

Gaz Metan a invins-o astazi pe Sepsi in deplasare cu 1-0.

Gaz Metan a castigat pe terenul celor de la Sepsi cu un gol marcat pe finalul meciului. Darius Olaru le-a adus victoria mediesenilor in minutul 83.

In urma cu cateva zile, Edi Iordanescu spunea ca situatia la Gaz Metan este imbucuratoare si ca in proportie de 95% clubul va iesi din insolventa pana la sfarsitul anului.

Antrenorul nu este 100% multumit, deoarece si-ar fi dorit mai multi bani si posibilitatea de a transfera inca doi, trei jucatori:

"Sa analizam asa, si noi am pierdut foarte multe puncte pe final de jocuri si aveam nevoie de putina sansa. Nu neaparat ca am castigat cu sansa, pentru ca, din punctul meu de vedere, noi am avut ocaziile mari, am avut doua bare, singur cu portarul, tot in repriza a doua.

Eu nu am teama de competitie, teama mea a fost - nu imi place sa pronunt cuvantul asta, dar e adevarul, sa nu mi se accidenteze jucatorii, sa nu avem suspendati prea multi pentru ca noi, daca va uitati pe situatia financiara a clubului, suntem al treilea cel mai mic buget. E greu. Si eu mi-as fi dorit mai multi bani, sa mai aduc doi-trei jucatori.

Presedintele, saracu, l-am certat de cate ori l-am prins, dar l-am inteles pentru ca nu el aduce bani, el a stat numai prin tribunale, s-a luptat pentru club, a fost alaturi de echipa in cele mai grele momente. Din pacate, nu toate promisiunile au fost duse pana la capat, ma refer la un sponsor. Dar asta este, ne-am descurcat.

Nu uitati ca am platit datorii din trecut, am vandut vreo 6-7 jucatori, au mai plecat alti 6-7 si am incercat asa cum am putut. Eu am experienta a doua sezoane si stiu ca aceasta competitie e lunga si stiu ca nu trebuie sa te uiti la adversari si sa te uiti in curtea ta, pentru ca daca tu produci punctele de care ai nevoie, nu ai cum sa nu fii in primele sase", a spus Edi Iordanescu.