FCSB a ratat play-off-ul pentru prima oară în istoria echipei, iar Elias Charalambous și Mihai Pinitilii au plecat de la echipa campioană.

Mirel Rădoi a revenit pe banca FCSB-ului pentru a-l ajuta pe nașul său Gigi Becali să nu rateze calificarea în preliminariile Conference League.

Mihai Teja: „Am luat 300 de euro că am bătut FCSB”

Fostul antrenor al lui Metaloglobus a vorbit despre victoria șocantă a echipei bucureștene în fața lui FCSB, scor 2-1, din turul sezonului regulat.

Mihai Teja a pus accent pe faptul că jucătorii săi nu s-au bucurat excesiv.

„(n.r.cum a fost după ce ați bătut FCSB-ul?) Un moment în care ne-am bucurat într-adevăr, dar nu ceva excesiv. Atunci când ești pe ultimul loc, obiectivul nostru era altul: acela de a ne salva de la retrogradare. Nu era neapărat obiectivul de a bate FCSB. FCSB clar este o echipă puternică și ne-am dorit să câștigăm cu atât mai mult împotriva lor, dar orice echipă, la orice victorie am fi fost bucuroși pentru că câștigam punctele și începeam să fim acolo aproape ca să ne atingem obiectivul. ”, a spus Mihai Teja, conform gsp.ro.

Tehnicianul de 47 de ani a dezvăluit că prima primită de cei de la Metaloglobus a fost una neobișnuit de mică: doar 300 de euro.

„(n.r. ce primă ați luat după victoria cu FCSB?) Nicio primă, prima normală. 300 de euro. Indiferent pe cine băteai. La noi așa sunt lucrurile, din acest punct de vedere domnul Imad a spus: „Domnule, ăsta e bugetul”. La bugetul acesta clar banii au fost tot timpul la zi. În vară când pleci trebuie să ai o strategie. Eu am vorbit de la început cu domnul Imad și i-am spus că va fi foarte greu să ne salvăm dacă nu creștem un pic bugetul echipei. Mi s-a spus atunci că da, va fi se va ajunge la 4.000, poate 5.000, dar după aceea s-a redus...”, a adăugat fostul antrenor al lui Metaloglobus.

Teja a fost antrenorul roș-albaștrilor pentru jumătate de an, între finalul lui decembrie 2018 și finalul lunii iunie 2019.

Mihai Teja le-a antrenat de-a lungul carierei pe Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș, FCSB, Poli Iași, FC Voluntari, FC Botoașni, Vejle BK și Metaloglobus.