Gigi Becali l-a numit în funcția de antrenor pe Mirel Rădoi, care se va ocupa de echipă doar până în vară, când va încerca să semneze cu un club din străinătate.

FCSB are doar trei adversare în lupta pentru baraj

Rădoi speră să salveze sezonul pentru gruparea roș-albastră, iar acest lucru înseamnă calificarea în preliminariile Conference League. Pentru a face acest lucru, FCSB trebuie să câștige play-out-ul, iar mai apoi să se impună în barajul cu echipa venită din play-off de pe locul trei sau patru.

Misiunea pare la prima vedere una simplă pentru FCSB, mai ales că, din play-out, doar trei echipe au mai obținut licența pentru cupele europene: Farul, FC Botoșani și Csikszereda.

Decizia celor de la Csikszereda de a aplica pentru obținerea licenței UEFA este surprinzătoare în condițiile în care ”ciucanii” se află în lupta pentru evitarea retrogradării, iar șansele de a merge la baraj sunt foarte mici.