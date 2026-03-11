Elias Charalambous a plecat de la campioana României, iar în locul său FCSB a apelat la serviciile lui Mirel Rădoi, care are o singură misiune în acest sezon dezastruos pentru gruparea roș-albastră: calificarea în Europa.

”Îl încurci pe Rădoi?” Un antrenor din Superliga i-a pus gând rău noului antrenor de la FCSB

Primul meci al lui Rădoi pe banca lui FCSB este cel de duminică seară, de la ora 20:30, cu Metaloglobus București, care și-a schimbat și ea recent antrenorul. Florin Bratu l-a înlocuit pe Mihai Teja.

Într-un scurt interviu pentru Pro TV și Sport.ro Florin Bratu a fost întrebat dacă e pregătit să-i încurce debutul lui Mirel Rădoi la FCSB.

Tehnicianul a explicat că echipa sa are mare nevoie de puncte și că va face orice ca să avanseze în clasament. Metaloglobus e codașa Superligii.

”(n.r. Îi încurci debutul sau revenirea pe bancă?) Eu îmi doresc foarte mult, pentru că noi vrem să avansăm în clasament. Noi am fost colegi la echipa națională când jucam fotbal, am fost colegi la școala de antrenori, am terminat licența pro împreună”, a spus Bratu.

Cum arată clasamentul Superligii României