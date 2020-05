"Mi-a cerut asta!" Motivul pentru care Edi Iordanescu a plecat de la Medias! Anuntul facut de presedintele clubului

Edi Iordanescu nu mai este antrenorul celor de la Gaz Metan Medias

Edi Iordanescu a decis sa nu mai continue la Gaz Metan Medias, iar Consiliul de Administratie i-a acceptat decizia si nu va mai continua la club.

Presedintele celor de la Gaz Metan Medias, Ioan Marginean, a vorbit despre decizia lui Edi Iordanescu de a pleca de la club si spune ca Edi Iordanescu ar fi vrut sa primeasca anumite asigurari atat din punct de vedere financiar, cat si din punct de vedere al lotului de jucatori.

"Mie imi pare foarte rau. E o intelegere amiabila in care omul a spus tot ce vrea, tot ce ar mai vrea si ce l-a impins sa vina la Medias sa rezilieze. A zis ca vrea sa stie si el ce face pe viitor, daca mai poate avea conditii. In fiecare saptamana omul vrea mai mult. Cine e de vina ca bugetul nostru nu e cel pe care il voia el?. El asteapta un buget adecvat, ca isi dorest mai mult. Ce inseamna mai mult pentru Gaz Metan Medias decat locul 6?

Omul asta nu a cerut decat normalitate. El a zis ca vrea sa aiba un buget sigur, sa aiba un lot mai bun, mai bun valoric. Eu abia de 2 luni de zile am rezolvat problema stadionului. Transgaz nu se mai ocupa de el si l-am luat noi pentru o perioada de 3 ani sa il ingrijim, sa ne ocupam de el. Toata lumea zice ca are Gazu bani, are da, dar societatea aia are mici probleme pe care trebuie sa si le rezolve", a declarat Ioan Marginean, la PRO X.