Anuntul MOMENTULUI facut de Edi Iordanescu! Ce spune despre posibilitatea de a o antrena pe FCSB 

Edward Iordanescu s-a despartit de Gaz Metan Medias dupa ce i-a expirat contractul.

Ramas liber de contract, numele lui Edi Iordanescu a fost asociat cu una dintre cele mai puternice echipe din Romania, FCSB. Contractul lui Bogdan Arges-Vintila expira la finalul sezonului, iar presa a scris despre posibilitatea ca Iordanescu Jr. sa il inlocuiasca pe banca tehnica.

Fostul antrenor al lui Gaz Metan Medias a vorbit despre zvonuri, afirmand ca nu se pune problema sa preia FCSB de la Bogdan Vintila.

"Nu, nici vorba eu nu am vorbit in ultima perioada cu patronul FCSB. Se face o nedreptate sa se speculeze asta, e un antrenor in functie care are posibilitate de continuitate. Interes a fost cand eram la Gaz Metan, niciodata nu am schimbat macazul, am ales continuitatea, sa imi duc munca la capat.

Daca am ales sa nu continui la Medias, am ales pentru ca-s neclaritati, nu ca ar fi interes din partea cuiva. Nu am negociat cu absolut nimeni pentru a prelua o echipa", a declarat Iordanescu la PRO X.