Campioana en-titre ocupă doar locul 10 în SuperLiga astăzi, sâmbătă, 21 februarie, cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat. Aflați la trei puncte în spatele celor de la FC Argeș, ultimii care ocupă o poziție care asigură prezența în faza superioară a competiției, roș-albaștrii sunt obligați să obțină maximum de puncte din duelurile rămase de disputat contra celor de la Metaloglobus, UTA și Universitatea Cluj pentru a mai spera la primele șase locuri.

Avertismentul fostului căpitan

Cristi Tănase, jucător care a adunat 230 de prezențe și a cucerit șapte trofee în tricoul bucureștenilor, consideră că situația este extrem de complicată din cauza numărului mare de echipe care luptă pentru același scop.

„La meciul cu Metaloglobus nu cred că se gândește nimeni la un eșec... Nu cred, nu există. Sincer, o să le fie foarte greu să prindă play-off-ul. Dacă era o singură echipă în fața lor sau două, mai ziceai, dar sunt prea multe care trebuie să se încurce. Ok, mai joacă și între ele, dar e foarte greu. Vă dați seama, ar fi păcat să nu intre în play-off.

Cred că orice om care iubește fotbalul vrea să vadă un FCSB - Rapid, FCSB - Dinamo. Nu zic că nu ar fi meciuri tari și cu celelalte, dar derby-urile sunt derby-uri. Țin minte că jucam în fața lui Dinamo, care se afla la retrogradare, și nu se simțea diferența de valoare. Atât de motivați erau. Sunt frumoase astfel de meciuri, pentru toată lumea”, a zis Cristi Tănase, potrivit Digisport.

FCSB - Metaloglobus se joacă luni, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 28 din Superliga.