Echipa pregătită de Pep Guardiola se situează la cinci lungimi în spatele liderului Arsenal, care are un meci în plus după ce a disputat meciul din etapa #31 în avans.

Manchester City se poate apropia la două puncte dacă o va învinge sâmbătă seară pe Newcastle, pe Etihad. Partida dintre cele două va putea fi urmărită în direct pe VOYO.

Pep Guardiola anunță: ”Mi-ar plăcea enorm să semneze cu Manchester City! Îmi doresc asta cu disperare”

La conferința de presă, Pep Guardiola a ținut să puncteze faptul că își dorește cu ”disperare” ca Rodri, al cărui contract cu ”cetățenii” expiră în 2027, să-și prelungească înțelegerea cu trupa de pe Etihad.

Rodri este cotat la 75 de milioane de euro de site-urile de specialitate și e câștigătorul Balonului de Aur în 2024. E legitimat la Manchester City din vara lui 2019.

”Mi-ar plăcea enorm ca Rodri să semneze un nou contract la Manchester City, îmi doresc asta cu disperare. Rodri este Rodri, un jucător care, la vârsta pe care o are, are înțelepciune și înțelegere a jocului.

Sunt jucători care, atunci când sunt pe teren, ne fac să ne simțim mai bine. Rodri este unul dintre ei”, a spus Guardiola, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.