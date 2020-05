Conditiile lui Edi Iordanescu pentru a se intoarce la Medias! "E alba sau neagra!" Ce vrea antrenorul de la conducere

Edi Iordanescu s-a despartit de Gaz Metan Medias, insa se poate intoarce daca ii sunt indeplinite conditiile.

Edi Iordanescu se afla intr-o situatie inedita. La doar o zi dupa ce a parasit-o pe Gaz Metan, se poate intoarce daca cei din conducere il vor sustine si ii vor indeplini dorintele.

"Faptul ca apucam inca un meci-doua maxim, practic nu avea rost sa mai prelungesc o luna si ceva, neavand garantie de ceea ce se intampla in sezonul urmator. ori se pot strange resursele necesare pentru un buget cel putin la fel de bun ca asta, in sensul in care sa-i dea sanse pentru o lupta la play off din nou si eventual si o cupa europeana, echipa iesind in urmatoarea perioada din insolventa, ori atunci nu mai are sens sa prelungesc. Este alba sau neagra, din punctul meu de vedere.", a spus Edi pentru AntenaSport.

Antrenorul s-a decis luni sa nu mai continue la echipa si sa renunte la salariul pe ultima luna. Staff-ul sau conduce antrenamentele mediesenilor si un raspuns al lui Edi este asteptat cat mai repede.

Sergiu Bus, atacantul Gazului, a decarat astazi ca isi doreeste ca antrenorul sa se intoarca si sa nu ii lase pe ultima suta de metri. Bus este si el in situatia in care i se termina contractul si nu a fost anuntat despre viitor.