DEZASTRU la Botosani: doar 7 jucatori au scapat de COVID! Croitoru e disperat: "Am de-o miuta, suntem mai multi in staff"

Marius Croitoru are probleme mari in pregatirea meciului cu CSU Craiova, din weekend.

Focarul de COVID de la Botosani l-a lasat pe Croitoru fara o mare parte dintre jucatori. "Mai am 7 seniori la pregatire", spune Croitoru.

Antrenorul a vorbit despre situatia echipei intr-un interviu acordat Monitorului de Botosani.

"Am 11 jucatori la antrenament, 4 sunt juniori. Am de-o miuta, cum se spune, 5 la 5. Asta e realitatea. Sa veniti la antrenament sa vedeti ca suntem mai multi in staff decat jucatori pe care sa-i antrenam. Si jucatorii care sunt negativi sunt afectati, traiesc si ei cu teama. Cu toate astea, trebuie sa mergem mai departe. Cel mai important este sa trecem cu bine peste meciul cu Universitatea Craiova", a spus Croitoru pentru sursa citata.

Botosani e pe 11 in Liga 1, cu 11 puncte stranse in 10 meciuri. Echipa de playoff sezonul trecut, FC Botosani e acum la 5 puncte de Viitorul, ocupanta ultimului loc din top 6.