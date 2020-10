Declaratia SERII vine de la Marius Croitoru! Botosani era cat pe ce sa termine la egalitate cu penalty si om in plus: "Am imbatranit 2-3 ani la meciul asta"

FC Botosani a reusit sa invinga dupa trei infrangeri consecutive. Moldovenii s-au impus in deplasare in fata Gazului, cu scorul de 2-1.

In minutul 58, Ondrej Baco de la Gaz Metan a facut un fault in careu si a primit cel de-al doilea galben. Ongenda a ratat de la punctul cu var, ca la aproximativ 10 minute, Ronaldo Deaconu sa marcheze unul dintre golurile care vor putea candida la golul anului in Liga 1.

Cu toate acestea, noul transfer al Botosaniului, Hamidou Keyta, a reusit sa aduca victoria pentru moldoveni in minutul 87, spre bucuria lui Marius Croitoru care a trait intens partida.

"Nu sunt in cea mai buna forma, am suferit mult. Am imbtranit 2-3 ani la meciul acesta. Trebuie transat din prima repriza, in a doua am avut un penalty si om in plus, dar nu am stiut sa gestionam acele momente. Dupa ratarea penalty-ului, jucatorii s-au temut sa nu piarda meciul. Dupa ce au egalat, echipa si-a revenit si a inceput iarasi sa joace. E o victorie meritata din punctul meu de vede, nu cred ca Gaz Metan a avut ocaziile pe care echipa mea le-a avut."

"Ne intereseaza foarte mult rezultatul. Am preferat sa asteptam in zona 2, pentru a nu le da spatii, pentru ca sunt o echipa foarte buna. Acesta este paradoxul, tot timpul am atacat, iar apoi veneau peste mine si dadeau goluri, pentru ca lasam spatii foarte mari", a declarat Marius Croitoru la Look Sport.

De asemenea, marcatorul celui mai frumos gol al serii, Ronaldo Deaconu, s-a declarat dezamagit de rezultatul partidei, dar a dezvaluit secretul din spatele reusitei uriase.

"Am intrat foarte bine in meci, Botosaniul a avut o ocazie in prima repriza si ne-au taxat. Gresim la fiecare meci si nu reusim sa adunam puncte. E ceva ce exersez la antrenamente de foarte mult timp si e una din calitatile mele. E al 5-lea meci fara victorie, dar se vede o imbunatatire de cand a venit Mister, chiar daca jucam bine, trebuie sa obtinem puncte", a declarat Ronaldo Deaconu la Digi Sport.