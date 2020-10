Se agita apele la Botosani! Marius Croitoru, luat in vizor de patronul echipei: "A pierdut pe mana lui! Imi e frica de retrogradare"

Botosani are patru infrangeri in ultimele 5 etape, iar patronul Valeriu Iftime a reactionat.

Marius Croitoru s-a declarat extrem de nemultumit de maniera de arbitraj la finalul partidei pierdute cu UTA Arad, scor 3-2, insa Valeriu Iftime crede ca principala vina ii apartine antrenorului.

Daca in sezonul trecut Botosani era in playoff si reusea sa se califice in turule preliminare al Europa League, acum Valeriu Iftime spune ca se teme de retrogradare:

"A fost un meci frumos, pacat ca l-am pierdut. A fost si greseala aceea de arbitraj, dar si greselile noastre. Sunt dezamagit, pentru ca sunt niste puncte pierdute. E greu sa mai visezi la play-off in aceste conditii. N-am mai castigat de foarte mult timp pe teren propriu.

O seara trista, una peste alta. A fost un meci deschis, noi am jucat fotbal atat cat am putut. Insa lucrurile nu sunt simple. Incepe sa-mi fie frica si de retrogradare. Echipa are potential, se poate redresa. Dar cand te bati singur de maniera asta", a spus Valeriu Iftime, pentru Gazeta.

Valeriu Iftime: "Croitoru a pierdut pe mana lui!"

Patronul Botosaniului l-a criticat pe Croitoru pentru echipa pe care a trimis-o in teren:

"Croitoru a pierdut pe mana lui, in primul rand. A jucat fara fundasi centrali si cu portarul ala care nu e in forma deloc. Are doi stoperi si el joaca acolo cu Tiganasu. Daca-l aveam pe Seroni, poate era mai eficient la fazele fixe. A gandit-o bine Balint cand l-a introdus pe teren pe Erico, are talie si ne-a pus probleme. Sa ne masuram lungul nasului, zic", a mai spus Iftime.