Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep, „copleșită” de emoții înaintea meciului care o va retrage definitiv din tenis.

Pe Simona Halep o mai desparte mai puțin de o lună de meciul în care va încânta, pentru o ultimă ocazie oficială, mii de oameni veniți să o vadă jucând tenis.

Meciul de retragere al Simonei Halep se va desfășura în Arena BT din Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului Sporturilor, iar evenimentul care îi va reuni pe Simona Halep, Elina Svitolina, Gael Monfils, Andrei Pavel și Darren Cahill va fi transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO.

Simona Halep, gata să joace alături de idolul său, Andrei Pavel, în direct pe VOYO

Anticipându-și meciul, Simona Halep a dezvăluit că resimte emoții puternice înaintea momentului în care își va lua rămas-bun de la iubitorii tenisului din România. Fanii săi au epuizat deja toate biletele puse în vânzare pentru jocul din data de 13 iunie.

Halep: „Sper să nu plâng pe teren, dar se închide un capitol.”

„Da, sunt foarte multe persoane apropiate care vor veni la eveniment. Înseamnă mult. Sunt convinsă că voi avea emoții. Sper să nu plâng pe teren, dar se închide un capitol.

Chiar dacă s-a închis anul trecut, acum este evenimentul oficial, sărbătorirea carierei mele. Va fi cu cei mai apropiați oameni ai mei și cu oamenii care au fost alături de mine întreaga carieră.

Sunt foarte împăcată cu faptul că am încheiat această carieră minunată. Este copleșitor, pentru că se vorbește foarte mult de acest eveniment și va fi ultimul eveniment oficial. O iau ca atare și sper să mă pot bucura de ocazie,” a declarat Simona Halep.

Cum se menține într-o condiție fizică bună, la 15 luni de la retragere

Întrebată dacă face eforturi speciale pentru a-și păstra forma fizică bună, Simona Halep a transmis că este conștientă de riscurile care îi pasc pe sportivii de performanță care își întrerup activitatea intensă.

„Sunt mai atentă la alimentație și am început să fac puțin sport. Nu știu, nu m-am îngrășat și sper să nu mă îngraș, pentru că, după ce se lasă, cam toți sportivii au luat în greutate. Dar eu sunt bine acum,” a replicat Simona Halep.

