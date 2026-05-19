Doar că prestațiile lui Politic la FCSB nu au fost pe măsura așteptărilor, astfel că Becali a decis să-l împrumute la Hermannstadt pentru ultima parte a acestui sezon, pentru ca acesta să prindă cât mai multe minute.

Claudiu Rotar confirmă: Dennis Politic se întoarce la FCSB!

Doar că fostul căpitan dinamovist a fost lovit de o accidentare în luna martie și a fost indisponibil în această perioadă. Capitolul Hermannstadt s-a încheiat pentru Politic, deoarece împrumutul său a expirat și nu va fi prelungit.

Claudiu Rotar, acționarul lui Hermannstadt, a confirmat faptul că Politic se va întoarce la FCSB și exclude varianta unui nou împrumut, ținând cont că sibienii îi plătesc jumătate din salariul său lunar de 20.000 de euro.

„(n.r. - Dennis Politic nu va rămâne la Hermannstadt?) Nu, nu, nu. E împrumutat de la FCSB, se va întoarce acolo. (n.r. - V-ați gândit la încă un împrumut?) Nu, are salariul destul de mare, îl ținem jumi-juma cu FCSB”, a spus Claudiu Rotar, pentru Sport.ro.

Aproape un milion de euro + Musi pentru Politic!

Dennis Politic a fost cel mai scump transfer al FCSB-ului din perioada de mercato din vară. Gigi Becali a plătit în schimbul fostului căpitan dinamovist suma de 970.000 de euro, la care se adaugă și Alexandru Musi (21 de ani), cedat la rivală.

La Sibiu, Politic a bifat doar opt partide, fără prea mari realizări. A reușit să bifeze un singur assist pentru echipa sa.