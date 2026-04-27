Partida FC Argeș - Universitatea Craiova, din runda a șasea din play-off-ul Superligii, se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Portughezul a trimis un șut în forță din voleu și a deschis scorul în startul partidei de la Mioveni.

Oltenii au deschis scorul în minutul 10, după ce Teles a fost găsit liber în careul piteștenilor de Anzor Mekvabishvili, care a executat perfect lovitura de la colțul terenului.

FC Argeș - Universitatea Craiova, echipele de start

FC Argeș: Căbuz - Tudose, Garutti, Sadriu - Tofan, Rață, Sierra, Borța - Y. Pîrvu, Matos, Bettaieb

Rezerve: Straton, Crăciun, Briceag, Seto, Oancea, A. Manole, A. Dinu, Brobbey, Idowu, Blagaic, Rădescu, A. Marin

Antrenor: Bogdan Andone

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - D. Matei, Al-Hamlawi, Teles

Rezerve: Joao Pedro, Glodean, Fl. Ștefan, Stevanovic, Badelj, Mogoș, Al. Crețu, Băsceanu, Baiaram, M. Rădulescu, Nsimba

Antrenor: Filipe Coelho

Statisticile dinaintea meciului

Piteștenii au câștigat opt dintre cele 18 partide disputate în campionat pe teren propriu, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

10 dintre cele 20 de victorii izbutite de craioveni în ediția curentă au fost la limită.

15 dintre cele 39 de goluri marcate de argeșeni au fost izbutite pe contraatac, iar alte 13 au fost marcate din faze fixe.

Opt dintre cele 15 goluri reușite de olteni din momente statice au fost izbutite în urma unor cornere.

Sunt echipele cu cele mai multe meciuri fără gol încasat, FC Argeș - 17, Universitatea Craiova - 15.

Șapte dintre cele 10 goluri marcate de Ricardo Matos în sezonul actual au însemnat deschidere de scor.