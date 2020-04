Desi a anuntat ca RENUNTA la el, Becali s-a RAZGANDIT! Ultima oferta pentru "perla" pe care VISEAZA sa o aduca la FCSB 

Gigi Becali nu a renuntat la unul din jucatorii pe care vrea sa ii aduca inca de anul trecut la FCSB.

Desi a declarat ca si-a luat gandul de la Andrei Chindris, patronul FCSB s-a razgandit si i-a facut inca o oferta lui Valeriu Iftime pentru 'perla' Botosaniului.

Gigi Becali a declarat pentru ProSport ca patronul Botosaniului ar trebui sa ii accepte oferta, desi este mult mai mica decat suma ceruta, deoarece criza economica l-ar putea impiedica sa il dea pe Chindris pe o suma mai mare.

„Stiu ca Iftime a scazut de la 1.500.000 la 1.000.000 de euro, dar si eu i-am scazut suma pe care i-o oferisem prima data. Deja i-am transmis ca nu mai pot sa ii dau 700.000 de euro, ci doar 400.000 de euro. Daca este baiat destept, accepta. Daca nu, atunci eu nu ii pot lua jucatorul cu forta si ramane sa mai discutam.

Dar, ii transmit eu ca nu o sa gaseasca pe nimeni ca sa ii dea in plina criza mondiala suma asta. Eu inteleg ca el tine la marfa lui, dar trebuie sa inteleaga ca nu o sa mai gaseasca pe nimeni sa ii dea banii astia pe un jucator care abia acum se face cunoscut si nu a evoluat niciodata in cupele europene.

Lumea scade salarii, altii pierd sponsori, altii dau oamenii afara de la serviciu, totul este in cadere libera in perioada asta. Deci ultima mea oferta pe care i-o fac lui Vali Iftime pentru transferul lui Chindris este de 400.000 de euro. Nu am cum sa ii dau mai mult. Asta este situatia”, a spus Gigi Becali pentru ProSport.