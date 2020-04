"Acesti jucatori vor fi principala tinta!" Anuntul facut de un oficial al FCSB! In ce fotbalisti va investi Gigi Becali 

Helmut Duckadam a declarat ca sezonul actual trebuie sa se incheie, in ciuda problemelor.

Helmut Duckadam, directorul de imagine al FCSB, se simte bine in perioada de izolare si este fericit ca poate petrece mai mult timp alaturi de familia sa.

Cu toate acestea, fostul portar nu si-a luat gandul de la fotbal si face planuri pentru viitorul echipei. Este constient de problemele cauzate de coronavirus si spera ca FCSB sa treaca cu bine peste aceasta perioada.

Fiecare tara trebuie sa isi incheie campionatele pe teren pentru a nu risca sa fie excluse din Europa. La fel trebuie sa se intample si in Romania, in ciuda problemelor financiare aparute.

"Ne descurcam bine in izolare, mai rezistam o luna. Cu siguranta vom gasi date pentru disputarea meciurilor, insa problema cea mai mare este pe plan financiar. E greu ca cineva sa mai faca transferuri dupa aceasta perioada, cred ca principala tinta vor fi jucatorii liberi de contract. 4-5 mii de euro e foarte bine, jucatorii se pot descurca cu reducerea salariilor." a declarat Duckadam la PRO X.

Eroul de la Sevilla nu a uitat nici sa ii ironizeze pe rivalii de la CSA: "CSA e un proiect esuat, am spus tot timpul, e al treilea an in liga a 4-a. Financiar nu pot sustine echipa intr-o liga superioara."

In finalul interventiei sale, Helmut a mai precizat ca FCSB nu renunta la aducerea lui Florin Nita. Portarul ar trebui sa isi reduca pretentiile salariale pentru a juca din nou pentru ros-albastrii: "Florin Nita ramane o varianta intotdeauna, lui i-a fost greu sa plece. Il putem aduce liber de contract si daca accepta un salariu mai mic decat are acum."