Dennis Man, spre Fenerbahce! Ionut Lupescu e cheia afacerii deceniului in fotbalul romanesc

Turcii anunta o mutare surpriza.

Ionut Lupescu e dorit in functia de director sportiv al lui Fenerbahce, anunta presa din Turcia. Fosta campioana a ajuns pe locul 17, iar conducerea pregateste modificari importante. Una din ele este inlocuirea directorului sportiv Damien Comolli cu Ionut Lupescu, fostul sef al Comisiei Tehnice UEFA, scrie sporundibi.com. Lupescu a promis ca nu se mai intoarce la UEFA dupa candidatura esuata la sefia FRF, insa a decis sa se intoarca in fotbal dupa o perioada de pauza.

”Am avut discutii, am avut oferte. Am avut oferte sa ma duc si in America, un proiect foarte frumos, dar nu vreau sa traiesc in America. Dar era un proiect foarte frumos”, a spus el recent la Telekom.

Prima mutare a lui Lupescu ar fi transferul lui Dennis Man de la FCSB, mai scrie sursa citata. Turcii au avut deja o oferta respinsa de 13 milioane de euro.

Recent, Gigi Becali a anuntat ca exista o echipa dispusa sa-i ofere 30 de milioane de euro pentru transferul lui Dennis Man. "Adevarata surpriza e ca exista o oferta de 30 de milioane de euro pentru Man", a anuntat Becali zilele trecute.