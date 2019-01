FCSB, lovitura decisiva pentru CFR Cluj! Bogdan Mara recunoaste! "Si noi l-am dorit vara trecuta"

Bogdan Mara a vorbit despre transferurile de la FCSB.

FCSB a reusit sa il transfere pe mijlocasul Adrian Stoian din Italia, de la Crotone. Internationalul roman a ajuns in premiera in Liga 1, iar Bogdan Mara recunoaste ca CFR Cluj l-a dorit in vara trecuta.

Astfel, transferul internationalului roman la vicecampioana Romaniei reprezinta o lovitura serioasa data clujenilor in lupta pentru titlu. FCSB a reusit sa il aduca in campionatul romanesc pentru o suma modesta: 37,000 de euro. Stoian a venit liber de contract, iar Becali i-a oferit aceasta suma la semnatura.

"Cred ca este un transfer foarte bun. Si noi ni l-am dorit in vara trecuta, dar inca era la Crotone si nu a putut sa plece", a spus Bogdan Mara, directorul sportiv de la CFR Cluj pentru Telekom Sport.

Mara a vorbit si despre celelalte mutari pe care FCSB le-a materializat in aceasta pauza competitionala: "Este un jucator interesant si cred ca FCSB a facut un transfer foarte bun prin aducerea lui Stoian, cat si prin aducerea lui Matei. La fel si Matei este un jucator care cred ca a fost o achizitie foarte, foarte buna", a concluzionat oficialul de la CFR.