Gigi Becali are un om de bază la FCSB: „Nu dezamăgește niciodată”

Gigi Becali are un om de bază la FCSB: „Nu dezamăgește niciodată” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a avut un mesaj clar pentru unul dintre favoriții săi de la FCSB, după remiza cu Petrolul Ploiești, scor 2-2. 

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Patronul campioanei l-a lăudat pe David Miculescu și a scos în evidență faptul că fotbalistul nu l-a dezamăgit niciodată de când a ajuns la club. Winger-ul a fost titular în partida de pe Arena Națională și a evoluat până în minutul 75, când a fost înlocuit. FCSB a avut avantaj la pauză, după golurile lui Ofri Arad și Meriton Korenica, dar Petrolul a revenit în partea secundă prin Malula.

Miculescu, om de bază la FCSB: „Nu dezamăgește niciodată”

La finalul partidei, Becali a intrat în direct la Digi Sport și a vorbit despre prestația lui Miculescu.

„Miculescu nu dezamăgește niciodată. De când l-am luat și până acum, niciodată nu m-a dezamăgit în ani de zile. Cât a putut, a jucat, și-a dat viața pe teren. Într-adevăr, după accidentarea aia, trebuie schimbat că nu duce tot meciul, dar el niciodată... Miculescu nu dezamăgește”, a spus Gigi Becali.

David Miculescu are un start bun de sezon. Cotat la 2,3 milioane de euro, atacantul a marcat de trei ori și a oferit o pasă decisivă în primele șase meciuri din actuala ediție de campionat.

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani este la FCSB din 2022, când a fost transferat de la UTA Arad. Miculescu a ajuns la 203 meciuri pentru formația roș-albastră, în care a înscris 34 de goluri și a oferit 10 pase decisive.

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