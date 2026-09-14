Gigi Becali are un om de bază la FCSB: „Nu dezamăgește niciodată”

Patronul campioanei l-a lăudat pe David Miculescu și a scos în evidență faptul că fotbalistul nu l-a dezamăgit niciodată de când a ajuns la club. Winger-ul a fost titular în partida de pe Arena Națională și a evoluat până în minutul 75, când a fost înlocuit. FCSB a avut avantaj la pauză, după golurile lui Ofri Arad și Meriton Korenica, dar Petrolul a revenit în partea secundă prin Malula.

Miculescu, om de bază la FCSB: „Nu dezamăgește niciodată”

La finalul partidei, Becali a intrat în direct la Digi Sport și a vorbit despre prestația lui Miculescu.

„Miculescu nu dezamăgește niciodată. De când l-am luat și până acum, niciodată nu m-a dezamăgit în ani de zile. Cât a putut, a jucat, și-a dat viața pe teren. Într-adevăr, după accidentarea aia, trebuie schimbat că nu duce tot meciul, dar el niciodată... Miculescu nu dezamăgește”, a spus Gigi Becali.