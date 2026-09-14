Naţionala României a obţinut luni, în grupa D a EuroVolley, de la Cluj-Napoca, o victorie entuziasmantă, scor 3-1, cu Turcia. Succesul menţine tricolorii pe locul 3, calificant în optimi. Ultimul meci din grupă va avea loc miercuri, cu dubla campioană olimpică Franţa.

Calificare! România a învins-o pe Turcia și s-a calificat în „optimi” la European

Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-21, 20-25, 25-18, după 81 minute de joc.

Cei mai buni realizatori tricolori au fost Raţă 22 puncte, Chiţigoi 16 puncte, Bala 12.

Tot luni, Germania – Elveţia, scor 3-1.

După partidele de luni, Germania este lider, cu 11 puncte (4 jocuri), urmată de Franţa 9 (3), România 7 (4), Letonia 3 (3), Turcia 3 (4) şi Elveţia 0 (4).

La partidele de luni a asistat şi preşedintele CEV, Roko Sikirić, care a avut în cursul zilei, împreună cu Adin Cojocaru, preşedintele FRV, şi o întâlnire cu Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca. Municipalitatea clujeană a contribuit la organizarea grupei D a EuroVolley cu 600.000 de lei.

În primele partide din grupa D, România a obţinut rezultatele: 1-3 cu Letonia, 3-1 cu Elveţia şi 2-3 cu Germania.

Ultimele meciuri din grupa D:

15 septembrie - 17.00 Letonia - Elveţia, 20.00 Franţa - Germania;

16 septembrie - 17.00 Turcia - Letonia, 20.00 Franţa - România.

Componenţa celorlalte grupe: A (în Italia) - Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia; B (Bulgaria) - Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel şi C (Finlanda) - Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca.

După disputarea fazei grupelor, primele patru clasate vor juca în optimi, echipele din grupa României urmând a evolua la Varna, împotriva celor calificate din grupa B. Urmează sferturile, la Varna şi Torino, iar apoi, la Milano, semifinalele şi finala.

Turneul final al Campionatului European din 2026 va avea loc între 9 şi 26 septembrie. Oraşele gazdă: Cluj-Napoca, Napoli, Modena, Torino, Milano, Varna, Tampere.

Deţinătoarea trofeului este Polonia. România s-a clasat pe locul 7 la ediţia precedentă.

În palmares, România are cinci medalii la Campionatul European: una de aur (1963), două de argint (1955, 1958) şi două de bronz (1971, 1977).

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