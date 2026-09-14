Ploieștenii au deschis scorul după doar trei minute, prin N'Lundulu. ”Lupii” au profitat de o greșeală comisă la mijlocul terenului de Karlo Muhar. Totuși, până în minutul 24, FCSB a reușit să întoarcă rezultatul.

Ilie Dumitrescu: ”Arată bine FCSB, nu mă așteptam!”

Ofri Arad a marcat de la punctul cu VAR, iar Korenica l-a învins pe Zima, după o gafă a ploieștenilor.

Ilie Dumitrescu a comentat primul act al înfruntării. La pauză, fostul mare atacant a lăudat jocul echipei lui Marius Baciu și a remarcat colaborarea în banda stângă dintre Ricardo Pădurariu și Meriton Korenica.

De altfel, Ilie Dumitrescu i-a remarcat și pe Ofri Arad și Karlo Muhar, despre care a spus că s-a adaptat foarte bine într-un timp foarte scurt.

”FCSB, o repriză solidă, deși meciul a început cu 1-0 pentru adversari, după o acțiune foarte bună a celor de la Petrolul. Echipa a avut reacție, și-a creat situații de gol, a egalat. Mi-a plăcut foarte mult asocierea dintre Korenica și Pădurariu, deși nu au două săptămâni împreună. Banda stângă, excelentă.

Ofri Arad e un jucător extraordinar, Muhar s-a adaptat foarte rapid, a arătat și el foarte bine. Arată bine FCSB, s-a văzut imediat, un joc foarte bun între linii. E o repriză bună, nu mă așteptam să o văd la nivelul ăsta pe FCSB”, a spus Ilie Dumitrescu la pauza meciului, la Digi Sport.