Meciul a început spectaculos, oaspeții punctând în minutul 3 prin N'Lundulu. Replica a venit imediat, FCSB reușind o remontada în primul act grație reușitelor lui Arad și Korenica. Actul secund a mai adus un singur gol, cel al lui Malula, fundaș care a stabilit scorul final, 2-2.

Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul

La scurt timp după fluierul final, Mihai Stoica a transmis că echipa a arătat bine, însă rezultatul de pe tabelă îi lasă un gust amar. Oficialul FCSB a tras și un semnal de alarmă: clasarea în afara locurilor de play-off.

Întrebat despre debutul lui Karlo Muhar, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a mărturisit că e de părere că mijlocașul va ajuta, însă mai are nevoie de timp. În încheiere, Mihai Stoica a recunoscut că speranțele se pun în meciurile de după pauza competițională dedicată echipelor naționale.

„Când ai 28 de șuturi spre poartă, dintre care 10 pe spațiul porții și ratezi asemenea ocazii... Am pierdut două puncte mari și le-am pierdut pe mâna noastră. Nu am reușit să ne păstrăm luciditatea la finalizare. Din păcate, așa s-a scris istoria acestui meci.

Nu numai Garita a ratat, nu știu cine nu a ratat din poziții ideale. Pozitiv este faptul că am depășit net un adversar care a pus probleme multor echipe. Din nefericire, după o treime din sezonul regular suntem în afara play-off-ului.

(n.r. - despre Korenica) Cu Dinamo a jucat pe altă poziţie. El e un jucător de atac care poate acoperi mai multe zone. A făcut-o bine, practic a inventat golul doi, pentru că este genul de jucător care nu renunţă. Sunt mulţi jucători de remarcat astăzi, dar cam greu să o faci după ce nu ai câştigat acasă.

Muhar este un jucător care ne va ajuta cu certitudine, aşa cum sunt toţi jucătorii pe care i-am transferat pe ultima sută. Mai e nevoie de puţin timp. Să vedem câţi vor rămâne în perioada asta nemaîntâlnită de trei săptămâni de pauză ocazionată de jocurile echipei naţionale. Nici nu ştii ce să-ţi doreşti, dacă să meargă la naţională sau să rămână să facem o pregătire mai bună.

Toţi jucătorii noi mai au nevoie de timp. Au făcut câteva antrenamente cu noi. Nu s-a inventat o metodă ca fotbaliştii, după o săptămână, să joace de parcă ar fi de ani de zile la echipă. Nu e uşor.

(n.r. - victoria cu Craiova este obligatorie, nu?) Chestia asta cu victoria este obligatorie mă face să zâmbesc. Să vedem ce se întâmplă. Ideea e şi de cum joacă echipa. Nu contează doar rezultatul”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.