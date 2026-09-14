Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali

Fotbalistul ajuns la gruparea patronată de Gigi Becali în această toamnă a început meciul pe banca de rezerve și, deși Marius Baciu declara la conferința de presă premergătoare meciului că Drăguș mai are nevoie de timp până să își facă apariția pe teren, atacantul a fost trimis în luptă, cel mai probabil din ordinul lui Gigi Becali.

Atacantul a intrat pe teren în minutul 71, la scorul de 2-2, când l-a înlocuit pe David Miculescu. Cu câteva minute înainte ca Denis Drăguș să fie trimis în teren, ”Lupii Galbeni” reușiseră să egaleze prin golul lui Malula.