Ploieștenii au deschis scorul după doar trei minute, prin N'Lundulu. ”Lupii” au profitat de o greșeală comisă la mijlocul terenului de Karlo Muhar. Totuși, până în minutul 24, FCSB a reușit să întoarcă rezultatul.

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La meciul de pe Arena Națională este prezent și Dan Petrescu, antrenorul despre care Gigi Becali a dezvăluit zilele trecute la VOYO SPORT LIVE că a discutat cu el despre o eventuală numire pe banca roș-albaștrilor.

Finanțatorul roș-albaștrilor a declarat că visul lui Dan Petrescu este de a face performanță cu FCSB și că antrenorul ar putea prelua echipa din vara anului următor.

Gigi Becali: ”Petrescu e un antrenor căruia îi dau mașina pe mână!”

Gigi Becali a susținut, la VOYO SPORT LIVE, emisiune transmisă pe VOYO SPORT 1, că Dan Petrescu i-a transmis că e visul lui să o antreneze pe FCSB și să câștige campionatul.

Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit ce sfaturi a primit de la Dan Petrescu în legătură cu noile achiziții ale FCSB-ului.

„El a spus că visul lui este să antreneze și să ia campionatul cu Steaua (n.r.- se referă la FCSB). Asta a zis că e visul lui. Că el a luat cu CFR-ul și a mai luat cu o echipă în România (n.r.- Unirea Urziceni). A zis: 'Vreau să iau și cu a treia în România! Eu am crescut acolo. Ăsta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua'.

Dar numai din vară putem vorbi, pentru că așa i-a dat medicul voie (n.r.- să revină în antrenorat). Acum, spun un lucru, Petrescu chiar este un antrenor căruia îi dau mașina pe mână, ia cheile și îl las să conducă unde vrea el. Ăla îți conduce mașina, nu se joacă”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.