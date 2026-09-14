„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2

Meciul a început spectaculos, oaspeții punctând în minutul 3 prin N'Lundulu. Replica a venit imediat, FCSB reușind o remontada în primul act grație reușitelor lui Arad și Korenica. Actul secund a mai adus un singur gol, cel al lui Malula, fundaș care a stabilit scorul final, 2-2.

Arnold Garita, favoritul lui Gigi Becali în FCSB - Petrolul 2-2

Partida de pe Arena Națională a adus și o premieră: titularizarea lui Karlo Muhar. Deși a greșit la primul gol înscris de Petrolul, mijlocașul a avut o prestație solidă. Totodată, Korenica a bifat mai multe minute, numele acestuia apărând pe tabela în minutul 24 al duelului.

La capitolul premiere bifăm și lăsarea lui Arnold Garita în teren preț de 89 de minute. Atacantul a fost arțăgos, iar penalty-ul din care a marcat Arad a fost obținut de către el.

La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a mărturisit că atacantul i-a lăsat o impresie foarte bună. Patronul FCSB a transmis că este în căutarea formulei ideale, iar Garita se va afla, fără doar și poate, în aceasta.

„(n.r. - Arnold Garita) Extraordinară impresie mi-a lăsat și Garita. Extraordinar! (n.r. - V-a plăcut?) Da! Va fi ceva, o să vedem, o să vedem... Să găsim formula ideală și după aia discutăm. La ora asta nu am găsit-o. 4-1, 3-1, 5-1, asta e formula ideală.

Adică cum am avut 2-1 cu Muhar în teren și dominam jocul. Fără teamă, pasam fără probleme. Poate ne mai trebuie un mijlocaș acolo care să... nu știu, nu poți să găsești mijlocul. Joao Paulo ăsta e jucător valoros, dar nu poți să îl găsești, nu pot să îmi dau seama despre el. Nu este... adică joacă prea încet, nu dă drumul la minge! Și asta e situația. O să găsim noi formula”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.