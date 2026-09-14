Ploieștenii au deschis scorul după doar trei minute, prin N'Lundulu. ”Lupii” au profitat de o greșeală comisă la mijlocul terenului de Karlo Muhar. Totuși, până în minutul 24, FCSB a reușit să întoarcă rezultatul. Ofri Arad a marcat de la punctul cu VAR, iar Korenica l-a învins pe Zima, după o gafă a ploieștenilor.

Două schimbări făcute de FCSB la pauza meciului cu Petrolul

La pauza meciului, FCSB a efectuat două modificări, cel mai probabil venite la ”ordinul” lui Gigi Becali.

Primul înlocuit a fost Karlo Muhar, fotbalistul ajuns recent la FCSB. Muhar a greșit la golul marcat de ploieșteni, după ce a fost deposedat la mijlocul terenului, iar mijlocașul croat a primit și un cartonaș galben în prima jumătate a partidei.

În locul lui Muhar, Marius Baciu l-a trimis în teren pe Eddy Gnahore. Al doilea jucător înlocuit a fost marcatorul golului prin care FCSB a restabilit egalitatea, Ofri Arad. În locul israelianului, pe teren a fost introdus Joao Paulo.