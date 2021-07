Deian Sorescu e la mare cautare! "Omul asta m-a sunat si mi-a zis ca are o oferta de 500.000 de euro"

Cel mai valoros fotbalist al "cainilor" este in atentia mai multor cluburi.

Vali Lazar, fostul jucator al lui Dinamo, a dezvaluit faptul ca a fost cautat in iarna de un impresar din strainatate, care i-a transmis ca vrea sa-l transfere pe Deian Sorescu si are si un club gata sa ofere 500.000 de euro. Mijlocasul a spus ca a vorbit la formatia bucuresteana despre asta, dar i s-a transmis ca Sorescu nu este transferabil pana in vara.

"Cu Sorescu au fost discutii in decembrie. Un agent roman a adus clubului Dinamo o oferta din Polonia. Nu a dat nimeni curs ofertei pentru ca era foarte mica. Un agent polonez m-a sunat si m-a rugat sa vorbesc cu el sau cu cineva de la clubul Dinamo, pentru ca omul asta o sa faca o oferta de 500.000 de euro.



Am luat legatura cu cine era atunci la Dinamo si mi-a zis ca Sorescu este netransferabil pana la vara. Acum, la cum a jucat sezonul asta, sezonul trecut si cu un sezon inainte, la cifrele pe care le are, 350.000 este o suma mica. Dar toata lumea stie ce se intampla in Romania si e normal sa dea sume cat mai mici", a declarat Valentin Lazar, la Prosport.