Dinamo rateaza una din tintele acestei veri! Mihai Radut a fost prezentat la noua sa echipa

"Cainii" inca nu au realizat nici un transfer in aceasta vara.

Situatia delicata in care se afla Dinamo se reflecta si din lipsa transferurilor, in ciuda faptului ca exista negocieri cu mai multi fotbalisti, formatia din Stefan cel Mare nu a reusit inca sa confirme ca exista vreun nou jucator care sa fii semnat.

Unul dintre cei care au primit oferta de la "caini" este Mihai Radut, care chiar a confirmat in declaratii acest fapt, insa fotbalistul a preferat sa refuza oferta formatiei bucurestene si sa semneze cu ARis Limassol, club promovat in prima liga din Cipru.



Pe langa experientele din Romania, de la International Curtea de Arges, FCSB, Pandurii si Astra, Radut a mai jucat in Emiratele Arabe Unite si Polonia, la Hatta Club, respectiv Lech Poznan. Fotbalistul nascut la Slatina are si trei meciuri la nationala Romaniei, ultimul in 2013.