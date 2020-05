Primul jucator care PLEACA de la FCSB! Gigi Becali nu il mai doreste deloc! "E terminat de un an! Ce sa mai facem cu el?"

Gigi Becali ia masuri drastice la FCSB si scapa de primul jucator de la echipa.

Gigi Becali doreste sa aiba un lot echilibrat ca raport numeric si valoric si face restructurari importante la echipa. Primul jucator care o va parasi pe FCSB este Marko Momcilovic. Sarbului ii expira contractul pe 30 iunie si nu mai sunt sanse ca el sa continue pentru ros albastri.

"Ce sa mai facem, ma tata, cu Momcilovic? El e terminat de un an, dar am zis sa nu reziliez inca de atunci contractul cu el si i-am platit in continuare. El a vrut sa joace, dar accidentarile l-au terminat. Nu am nimic cu el, dar nu are rost sa ne mai incurcam unul pe altul.

Peste o luna si ceva, lui Momcilovic ii expira contractul cu noi. El este si in somaj tehnic, ce sa mai fac cu el? Pentru ce sa se mai chinuie pe aici? Vreau sa imi pun baza de acum pe jucatorii astia tineri.", a spus Becali pentru ProSport.

In acest moment, Momcilovic este cotat la 200 de mii de euro si este din 2016 la FCSB, atunci cand a venit de la Pandurii. Nu a putut sa joace vreun meci in acest sezon, fiind macinat de accidentari. A strans 96 de meciuri la FCSB si a inscris 9 goluri.