"Am inchis telefonul si nu am mai vorbit!" Gigi Becali viseaza sa ia pe ei milioane, dar ar putea sa nu se aleaga cu nimic! Dezvaluiri de ultima ora despre transferurile lui Coman si Man

Giovanni Becali a dezvaluit ca s-a certat cu Gigi Becali.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali nu tine cont de pandemia de coronavirus care a oprit sportul mondial si inca spera sa dea lovituri majore pe piata transferurilor.

Florinel Coman si Dennis Man sunt jucatorii pe care Gigi Becali vrea sa ii vanda in acest an si in schimbul carora vrea sa obtina niste sume de bani imporante. Chiar si varul sau, Giovanni Becali l-a sfatuit pe Gigi sa mai scada din pret, insa patronul ros-albastrilor nici nu vrea sa auda de asa ceva.

"E dificil, pentru ca la el nu exista pandemie, virus si asa mai departe. El vrea niste bani pe marfa lui si sper sa-i primeasca. Amandoi lasam cand negociem. Noi nu ne-am certat, dar am inchis telefonul si nu am mai vorbit cativa ani, dupa care am vorbit din nou", a declarat Giovanni Becali, la Telekomsport.

Florinel Coman a fost monitorizat in acest sezon de echipe importante din fotbalul european, iar presa din Italia a scris ca AS Roma este dispusa sa ofere 10 milioane de euro in schimbul lui Coman. Pe langa Roma, si americanii de la Orlando City au facut o oferta pentru fotbalist, insa a fost refuzata din start de Gigi Becali.

Dennis Man a fost ofertat de catre Feyenoord, insa suma de 7 milioane de euro nu a fost pe placul lui Gigi Becali. Patronul ros-albastrilor vrea sa obtina 15 milioane de euro pentru fiecare dintre cei doi, desi cotele celor doi fotbalisti sunt mult mai mici. Florinel Coman este cotat la 5,4 milioane de euro, in schimb ce Dennis Man este cotat la 5 milioane de euro pe transfermarkt.com.