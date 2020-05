"De ce nu m-ati chemat?" Jucatorul abandonat de Gigi Becali lanseaza un strigat de disperare! Prin ce drama trece fotbalistul trecut pe linie moarta la FCSB

Un jucator de la FCSB nu mai are loc in echipa antrenata de Vintila.

Fundasul celor de la FCSB, Marko Momcilovic (32 de ani) a fost trecut pe linie moarta la FCSB din cauza accidentarilor. Gigi Becali nu mai are nevoie de el si a fost bagat in somaj tehnic. Pe perioada pandemiei de coronavirus, Momcilovic a stat in tara sa natala, Serbia, insa de cand ros-albastrii au inceput antrenamentele la baza de antrenament din Berceni, fotbalistul nu a fost chemat sa revina sub comanda lui Vintila.

Problemele medicale l-au macinat pe Momcilovic si l-au transformat dintr-un titular incontestabil, intr-un pacient aflat in permanenta sub tratamente, iar acum Gigi Becali nu mai are nevoie de el. Potrivit Gazetei Sporturilor, Momcilovic a reactionat si le-a reprosat conducatorilor clubuli comportamentul lor fata de el. Apropiatii lui Momcilovic au spus ca fotbalistul a apelat la agenti pentru a-i face pe ros-albastri sa il considere in continuare un jucator activ, asa cum este specificat in contractul sau, care expira pe data de 30 iunie 2020.

Momcilovic vrea cu orice pret sa se antreneze in aceasta perioada in speranta ca va reusi sa mai prinda un contract dupa 1 iulie, cand se va desparti de FCSB. In conditiile in care Momcilovic nu se va putea antrena, e aproape imposibil sa mai prinda un contract dupa ce se va desparti de vicecampioana Romaniei.